Das ehemalige Spritzenhaus der Dammschule wird grundlegend saniert. Das nicht mehr genutzte Gebäude aus dem Jahr 1912, in dem früher Geräte der Feuerwehr aufbewahrt wurden, wird zu einer Schülerbibliothek umgebaut. Das teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Für Umbauarbeiten und die Ausstattung der Bibliothek stehen Fördermittel in Höhe von 411.790 Euro bereit. Die Bücherei soll nach Schulschluss auch als Stadtteilbibliothek genutzt werden. Außerdem werden die Toilettenanlagen saniert.

Das Geld kommt aus dem Beschleunigungsprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Insgesamt stellt der Bund 36,2 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz bereit. Der Eigenanteil der Schulträger liegt bei 30 Prozent. Auch die Grundschule „An der Römerstraße“ in Rheinzabern profitiert davon. „Zur Schaffung eines angenehmen Lernumfeldes mit geeigneter Akustik wurden im Treppenhaus sowie in den Fluren Akustikdecken eingebaut“, so das Ministerium. Zusätzlich wurde die Beleuchtung energetisch saniert. Insgesamt fließen 221.950 Euro an die Schule.

Ab 2026 haben bundesweit alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht das Land „schon jetzt gut vorbereitet“. Seit 2002 seien über 1,6 Milliarden Euro Landesmittel für den Ausbau der Ganztagsschulen für Sach- und Personal ausgaben investiert worden. Im laufenden Schuljahr gibt es demnach 647 Ganztagsschulen in Angebotsform, 347 davon an Grundschulen. Hinzu kommen 107 verpflichtende Ganztagsschulen, darunter acht im Grundschulbereich, sowie 492 Grundschulen mit Nachmittagsangebot als Betreuende Grundschule. Im vergangenen Schuljahr verfügten laut Ministerium bereits 87 Prozent der Grundschulen in Rheinland-Pfalz über ein ganztägiges Angebot.