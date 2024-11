[Aktualisiert: 5. November, 11.00 Uhr] Mehrere laute Knalle haben am frühen Sonntagmorgen Bewohner von Maximiliansau aufgeschreckt. Hintergrund war ein größerer Polizeieinsatz am Samstagabend.

Da ein 54-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Flur mit einer Waffe hantiert habe und danach in seine Wohnung zurückgekehrt sei, hätten Nachbarn die Polizei alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Kriminalpolizei Landau am Dienstag. Daraufhin sei das Gebäude mit Unterstützung von Spezialeinheiten durchsucht worden, auch wenn es keine akute Bedrohung durch die Waffe gab. Neben der genannten Waffe, einer erlaubnisfreien Schreckschusswaffe, wurden mehrere Substanzen sichergestellt, deren Umgang den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes unterliegt, so die Polizei. Die wenigen Bewohner des Hauses mussten die Nacht wegen des Fundes woanders verbringen und hätten erst nach Ende des Einsatzes wieder zurückkehren können.

Fachkräfte vom Landeskriminalamt haben laut Kripo-Sprecher am Sonntagmorgen die genannten Substanzen in der Nähe des Gebäudes gesichert und neutralisiert, also kontrolliert gesprengt. Gegen den Wohnungsbesitzer wurde eine Strafanzeige wegen des Verstosses gegen das Sprengstoffgesetzes erstattet.

Die verdächtigen Substanzen würden derzeit daraufhin überprüft, ob sie unter eine Verbotsnorm fallen, heißt es von der Staatsanwaltschaft Landau. Diese werde noch Zeit in Anspruch nehmen.

Der Tatverdächtige musste laut Polizei auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik eingeliefert werden.