[Aktualisiert: 3. November, 14.09 Uhr] Mehrere laute Knalle haben am frühen Sonntagmorgen Bewohner von Maximiliansau aufgeschreckt. Die Polizei verweist darauf, dass es in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz gegeben hat. Dabei seien in einer Wohnung verdächtige Stoffe gefunden, gesichert und dann in der Nähe teilweise kontrolliert gesprengt worden. Danach konnten die wenigen Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Sonntagmorgen informierte die Polizei, die weiter ermittelt, auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass der Einsatz inzwischen abgeschlossen ist.