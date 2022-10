Durch die Sprengung eines Geldautomaten am frühen Donnerstagmorgen wurden der Geldautomat und das angrenzende Haus beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Geld konnte aus dem Automaten nicht erbeutet werden. Die Täter, drei vermummte Personen, flüchteten zu Fuß vom Tatort. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben kann, soll sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, oder per E-Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.