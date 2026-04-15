Ein Sprechtag des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz sowie des Beauftragten für die Landespolizei – Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, Martin Haller, findet am Montag, 4. Mai in der Kreisverwaltung Germersheim statt. Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis haben laut einer Information der Kreisverwaltung an diesem Tag die Gelegenheit, ihre Anliegen, Beschwerden oder Probleme mit Behörden des Landes Rheinland-Pfalz persönlich vorzubringen. Thematisch kann es dabei etwa um Probleme mit Behördenentscheidungen, Schwierigkeiten im Umgang mit der Landespolizei, den Jugendämtern oder Schulen oder um Fragen zu Sozialleistungen und Verwaltungsverfahren gehen. Auch Kinder und Jugendliche können sich mit ihren Anliegen direkt an die Ombudsstelle wenden. Für die persönliche Vorsprache ist eine Anmeldung bis zum 20. April erforderlich. Anmeldungen nimmt das Büro des Bürgerbeauftragten telefonisch oder per E-Mail entgegen unter poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de oder der Telefon-Nummer 06131 28999-99. Weitere Infos finden Interessierte auch online unter www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.