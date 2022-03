Eine Sprühdose in Händen unbgekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag in Jockgrim jede Menge Schaden angerichtet: Laut Polizei zogen die Täter durch den Ort und besprühten mit fluoreszierender Baustellenfarbe in der Ludwigstraße und in der Rheinstraße mehrere Autos, Häuserfassaden, Garagen und Mauern. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Bank am Schweinheimer Kirchel zerstört

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag zerschmetterten unbekannte Täter am Schweinheimer Kirchel in Jockgrim mehrere Bierflaschen und beschädigten eine Keramikkugel. Auch eine Bank vor dem Kirchel wurde komplett zerstört. Die Polizei stellte Beweismittel am Tatort sicher. Ob bei den Sachbeschädigungen am Schweinheimer Kirchel ein Tatzusammenhang mit den Graffiti-Schmierereien in der Ludwigstraße/Rheinstraße besteht, war am Sonntag laut Polizei unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 92210.