Die Feuerwehren im Elsass, in der Pfalz und in Baden arbeiten bereits über die Ländergrenzen hinweg gut zusammen. Doch es gibt nach wie vor Hürden. In einem Abkommen sollen diese nur beseitigt und die Zusammenarbeit weiter gestärkt werden. Um zum Beispiel den Sprachproblemen im Einsatz entgegen zu wirken, können die Feuerwehrleute Sprachkurse besuchen. Was in dem Schriftstück sonst noch geregelt ist, lesen Sie HIER.