Das Programm der Kreisvolkshochschule (KVHS) für das erste Halbjahr 2023 umfasst knapp 450 Veranstaltungen. „Umweltbildung, Entspannung, Sprachen, Genuss, kreatives Handwerk, Fitness oder berufliche Weiterbildung, es ist wieder aus jedem denkbaren Themenkreis etwas dabei“, so Landrat Fritz Brechtel. Die KVHS hat zehn Außenstellen im Landkreis. Das Programmheft wirft auch einen Blick auf Veranstaltungen der Pamina-VHS in Wissembourg, dem Verbund von Volkshochschulen in der Südpfalz, Baden und dem Elsass.

Das gedruckte Heft gibt es in allen Verwaltungen, in Banken sowie Buchhandlungen. Online ist es abrufbar unter www.kreis-germersheim.de/kvhs. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Geschäftsstelle der KVHS, Telefon 07274 53334 oder per E-Mail vhs@kreis-germersheim.de.