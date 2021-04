„Im Landkreis Germersheim wohnen viele Menschen unterschiedlichster Nationalitäten. Um diese Personen zu erreichen und insbesondere während der Corona-Pandemie Informationen in den jeweiligen Sprachen vorhalten zu können, bedarf es einiger Anstrengungen“, erinnert Landrat Fritz Brechtel (CDU) daran, dass viele Informationen zur aktuellen Corona-Situation in unterschiedlichsten Sprachen einsehbar sind.

Auf der Landeshomepage (www.corona.rlp.de) gibt es alles Wissenswerte und die aktuellsten Nachrichten in den Sprachen Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi und auf Polnisch. Selbst die Corona Warn App sei inzwischen für alle Android- und iPhone-Geräte in vielen Sprachen erhältlich.

Eine App, die bei der Integration von Menschen anderer Länder bereits in der Vergangenheit hilfreich gewesen sei und die jetzt, während der Corona-Pandemie erneut wertvolle Dienste leiste, sei die Integrate App. Brechtel: „Der Landkreis Germersheim war die erste Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz, die den kostenlosen Download der App anbot.“

Für die Übersetzungen der Inhalte engagiere die Kreisverwaltung immer wieder Übersetzerinnen und Übersetzer aus der Region. Hier komme der Behörde der enge Kontakt zum FTSK in Germersheim zugute (Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz). Erst kürzlich habe der FTSK Kontakte zu Übersetzenden vermitteln können, die im Eiltempo über das Wochenende Einverständniserklärungen in diverse Sprachen übersetzt hatten, mit denen es Eltern ihren Kindern gestatten konnten, Corona-Selbsttests in Eigenregie vor Schulbeginn durchzuführen.

Links zu allen Angeboten für Menschen ohne Deutschkenntnisse sind auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.kreis-germersheim.de/integreat zu finden.