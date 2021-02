„Wir sehen die Bedeutung der französischen Spracharbeit in unseren Kitas als Teil der guten deutsch-französischen Nachbarschaft“, erklärten Landrat Fritz Brechtel (CDU) und der für Kitas zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU) in der Sitzung des Kreisausschusses. Grund war eine Anfrage der SPD im Zusammenhang mit dem Kita-Zukunftsgesetz ab 1. Juli 2021.

„Es wäre sehr wünschenswert, wenn die französische Spracharbeit in Kitas weitergeführt werden könnte“, sagte Kreisbeigeordneter Buttweiler. Im Entwurf des Sozialraum-Budget-Konzeptes habe der Kreis unter anderem auch einen personellen Bedarf für Erziehungskräfte für die französische Spracharbeit vorgesehen, die von einem Kita-Träger bedarfsgerecht beantragt werden könne. Was verwaltungsseitig möglich sei, werde veranlasst, um im Pamina-Raum auch in den Kindertagesstätten das deutsch-französische Miteinander weiter zu stärken.

Buttweiler machte aber auch nochmals deutlich, was die Fachleute des Jugendamtes bereits allen Trägern von Kitas und auch den Mitgliedern des Jugendamtes dargelegt hätten: „Im Zuge der Kita-Novelle werden bisher gesondert ausgewiesene Förderstränge in die zukünftigen Landeszuwendungen integriert.“ Es entfalle der Förderstrang für französische Fachkräfte. Durch den Systemwechsel in der bisherigen Förderung könne es dazu kommen, dass für andere Bereiche Schwerpunkte gesetzt werden beziehungsweise gesetzt werden müssen (beispielsweise Kita-Sozialarbeit) und das möglicherweise zu Lasten der französischen Fachkräfte gehe.

Der Systemwechsel durch die Gesetzesänderung verlange, dass bestimmte Bedarfe priorisiert berücksichtigt werden. Es könne also sein, dass das Geld nicht mehr für Spracharbeit ausreiche, wenn Träger der Kitas andere dringende Bedarfe und Notwendigkeiten für ihre Kitas in ihrem Sozialraum sehen und bei den Jugendämtern beantragen, so Buttweiler weiter. Grundsätzlich habe die Kreisverwaltung Germersheim die Sprachangebote in aktuell sechs Kitas im Kreis in die Planung genommen.