Am Samstag, 13. März, 10 bis 15 Uhr, veranstaltet die up PAMINA vhs einen Entspannungs- und Yogakurs für Frauen in Betschdorf. Dazu gehören Entspannungs- und Atemübungen, Hormon-Yoga, tibetanische Klangschalen, Waldbaden und ein vegetarischer Brunch. Die Gebühr beträgt 60 Euro. Am Samstag, 12. März, 10 bis 15 Uhr wird ein Französisch-Konversationskurs in Straßburg für 29 Euro angeboten. Dazu kommen verschiedene Sprachangebote, die sich über mehreren Termine ab Mitte März verteilen. Nähere Infos: www.up-pamina-vhs.org