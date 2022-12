Der Sportverein (SVR) will sein ehemaliges Clubhaus, das der Verein gemeinsam mit der Leichtathletikgemeinschaft (LG) und der Gemeinde nutzt, umbauen. Der Gemeinderat nahm dies wohlwollend zur Kenntnis. Die Fläche, die der SVR derzeit für die Lagerung von Sportgeräten nutzt, soll für einen dringend benötigten Multifunktionsraum umgenutzt werden. Im Zuge der Sanierung soll das Blech-Garagentor durch eine Eingangstür aus Kunststoff ersetzt und der Fliesenboden mit einem Kunststoffbelag überzogen werden. Hier sollen künftig Teambesprechungen, Vorstandssitzungen oder kleine Vereinsaktivitäten durchgeführt werden können. Auch die Leichtathletikgemeinschaft kann die neuen Räumlichkeiten nutzen. Der Umbau, so der Sportverein, erfolgt in Eigenleistung, die anfallenden Materialkosten werden von Sponsoren übernommen, sodass der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen.