Bei spannenden Rennen treten Teams in Canadiern und auf Ergometern gegeneinander an. Wer wird am Ende auf dem Siegertreppchen stehen?

Das Hafenbecken des Industriehafens in Germersheim wird am Samstag, 30. Mai, zur Bühne eines sportlichen Highlights: dem Canadier- und Ergo-Cup. Zwischen 10 und 14 Uhr laden die Kanusportgemeinschaft Germersheim und der Ruderverein Rhenania zu einem Wettkampf ein, der Teamgeist, Ausdauer und Kraft fordert.

Drei Teams treten in sogenannten C7-Canadiern auf einer 300-Meter-Strecke im Hafenbecken gegeneinander an. Doch der Sieger wird nicht allein durch das Rennen auf dem Wasser bestimmt. Ein zusätzlicher Ergometer-Cup sorgt für Spannung: Aus jedem Team müssen zwei Sportlerinnen oder Sportler 500 Meter auf dem Ergometer zurücklegen. Die Zeiten aus dem ersten Rennen und dem Ergo-Wettkampf werden addiert und bestimmen die Startpositionen für die folgenden Canadierläufe. Ab dem zweiten Rennen zählt dann nur noch die Platzierung im Ziel.

Mitmachen können Vereinsgruppen, Firmenteams und sportbegeisterte Freundeskreise. Interessierte Teams haben noch bis Samstag, 16. Mai, Zeit, sich anzumelden. Das Anmeldeformular steht auf der Website der Kanusportgemeinschaft Germersheim unter https://ksg-ger.de bereit. Der Wettkampftag beginnt um 10 Uhr mit einer Einweisung und den Formalitäten. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für das erste Rennen. Die Siegerehrung ist gegen 14 Uhr geplant. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ab 10 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, später gibt es herzhafte Speisen. Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Rennen vom Ufer aus zu verfolgen. Ab 14 Uhr bietet sich zudem die Gelegenheit, beim Schnupperpaddeln im alten Hafen selbst ins Boot zu steigen und den Kanusport auszuprobieren.