Ein Sprint ist nicht immer die Lösung. Das musste ein junger Mann am Mittwochabend bei einer Polizeikontrolle in der Innenstadt Germersheim feststellen. Ein 15-jähriger Mann versuchte beim Anblick der Beamten unmittelbar zu flüchten. „Die Rechnung hatte er allerdings ohne das sportliche Streifenteam gemacht“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Er konnte an der Flucht gehindert und kontrolliert werden. Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden: Er hatte nämlich Betäubungsmittel dabei. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.