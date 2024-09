Für die regionale Sporthistorie bedeutend ist der 2009 in Kaiserslautern gegründete Verein Pfälzische Sportgeschichte. Wie dessen Vorsitzender Asmus Kaufmann, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, und Kassenwart Thomas Schramm bei der Mitgliederversammlung in Neupotz mitteilten, hat der in Deutschland einzige Verein dieser Art aktuell ein Guthaben von 17.208,55 Euro, zu dem auch die 101 Mitglieder beitragen.

Der Verein veröffentlicht im Monatsheft des Sportbundes Pfalz Mitteilungen zur pfälzischen Sportgeschichte, bietet dessen Interessenten die Möglichkeit zum Meinungsaustausch und zur Präsentation von Forschungsergebnissen und Sammlungen. Weitere Aufgaben: Ausstellungen und Symposien, Sammeln und Bewahren alter Dokumente und Sportgeräte sowie die Unterstützung des Pfälzischen Sportmuseums in Hauenstein.