Damit die Sporthalle in Schwegenheim weiter für Veranstaltungen genutzt werden kann, will die Kommune nächstes Jahr 320.000 Euro investieren. Auch für weitere Projekte nimmt die Gemeinde Geld in die Hand.

Die Kommune will die Sporthalle fit für die Zukunft machen: Laut Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) müssen dazu die Heizungs- sowie Lüftungsanlage erneuert werden – und ein