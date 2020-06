Von Rudi Hoffmann

Die Sporthalle der IGS Rülzheim braucht einen neuen Boden. Einstimmig vergab der Gemeinderat den Auftrag für die Erneuerung. Der Hallenboden der IGS-Sporthalle „hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht“, wie es in der Sitzungsvorlage hieß. Daher muss er dringend ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro, die zu je einem Viertel von der Orts- und der Verbandsgemeinde und zur Hälfte vom Landkreis als Träger der Schule übernommen werden. Der Rat entscheid sich mehrheitlich für einen gelben Farbton. Sollte der in der erforderlichen Menge nicht rechtzeitig lieferbar sein, soll der Fußboden in dunkelblau werden. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien durchgeführt werden.