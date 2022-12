Die Sporthalle bei der IGS Rheinzabern soll nach dem Willen des Verbandsgemeinderates Jockgrim ab sofort den Namen „VG-Sporthalle am Schulzentrum“ tragen. Dies entscheid das Ratsgremium einstimmig in seiner Sitzung am Montag. Eigentümer der Halle ist die Verbandsgemeinde, die das Gebäude für rund 6 Millionen Euro mehr als zwei Jahre lang komplett sanierte. Genutzt werden die drei Spielfelder und verschiedene Zusatzräume von Vereinen aus der Verbandsgemeinde und von der IGS, deren Träger der Landkreis ist. Wie Bürgermeister Karl Dieter Wünstel erläuterte, gab es mehrere Anläufe, um einen passenden Namen zu finden. Ob der lange, sperrige, sogar mit einer wenig gebräuchlichen Abkürzung versehene Name alltagstauglich ist und sich durchsetzt, bleibt abzuwarten.