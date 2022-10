Ein Ultraleichtflugzeug wurde am Samstag gegen 16.55 Uhr auf dem Segelflugplatz Rheinstetten-Forchheim bei Karlsruhe bei der Landung zerstört. Der allein in dem Flugzeug befindliche 57-jährige Pilot blieb laut Polizeibericht dabei unverletzt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 140.000 Euro. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen setzte das Sportflugzeug beim Landevorgang mehrfach am Boden auf. Dabei sei das Bugrad weggebrochen und der „Hochdecker“ überschlug sich in der Folge.