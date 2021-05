Die Gemeinde möchte ihren Altbürgermeister Hugo Dörrler ehren. Zukünftig soll die Sport- und Freizeithalle in Leimersheim seinen Namen tragen.

Eingangs der Ratssitzung gab Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) eine Erklärung zum bevorstehenden Lockdown ab. Mit den auf die Verbandsgemeinden (VG) heruntergebrochenen Infektionszahlen des Landkreises sehe man, wie scharf die Entwicklung vor Ort ist. In den letzten acht Tagen habe man in der VG so viele Infizierte, wie im gesamten Jahr zuvor. Dazu komme das Wissen über individuelle Fälle. Schon anhand der hiesigen Entwicklung sieht Schardt den Lockdown als notwendig und nicht vermeidbar.

Keine Ratssitzungen im November

Mit den Fraktionsvorsitzenden hat Schardt besprochen, im November weder Rats- noch Ausschusssitzungen durchzuführen, um ein falsches Bild nach außen zu vermeiden. Schardt versichert, dass das Notwendige gemacht und erforderlichenfalls Telefonkonferenzen durchgeführt werden.

Trotz ausreichender Abstände in der Sport- und Freizeithalle wurde schon die aktuelle Sitzung „schnelle Arbeitssitzung in gebotener Kürze und Gründlichkeit“ durchgeführt. Tagesordnungspunkte mit Diskussionsbedarf wurden vertagt.

Nach dem Tod von Altbürgermeister Hugo Dörrler war es für Matthias Schardt klar, dass man eine Einrichtung nach ihm benennen sollte. In seinen 32 Jahren als Ortschef habe er viele Einrichtungen modernisiert. Der Straßenbau sei ihm nicht so gelegen, auch wenn der Umbau der Hauptstraße in seine Ära fiel. Anbieten würde sich die Sport- und Freizeithalle oder das Bürgerhaus. Er habe sich daran abgearbeitet, die Sport- und Freizeithalle durchzubringen, die seit ihrer Inbetriebnahme 1983 das Zentrum des öffentlichen Lebens ist. Deshalb solle die Sport- und Freizeithalle in Hugo-Dörrler-Halle umbenannt werden. Schardt sagte, „Er (Hugo Dörrler) würde mit uns schelten, wenn er es wüsste, wäre aber auch stolz. Andreas Dörrler (CDU) würdigte Hugo Dörrler als ein Bürgermeister für alle, als kleinen Idealisten und Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Auch mit den großen Festen unter anderem mit der 1200-Jahr-Feier, dem Blumenfest oder dem Hinaustragen des europäischen Gedankens mit der Europawoche sei er der Zeit immer etwas voraus gewesen. Als verdient und gerechtfertigt bezeichnete Norbert Stocker (SPD) den Vorschlag. Felix Bondarenko (Grüne) habe Dörrler erst nach dem Ende seiner Amtszeit kennengelernt, er sehe aber die Ergebnisse seines Schaffens. Angedacht war die Umbenennung der Halle mit einer kleinen Feier Anfang 2021. Als passenden Moment wurde der Zeitpunkt genannt, wenn sich die Halle nach dem Lockdown wieder mit Leben füllt.

Handwerksbetrieb möchte Laden eröffnen

Im Seelhof wird in einem kleinen Handwerksbetrieb Schmuck herstellen. Der Inhaber möchte in seinem Wohnhaus ein kleines Ladengeschäft zum Verkauf seiner Erzeugnisse betreiben. Die Einrichtung von Geschäften ist nach dem Bebauungsplan nicht möglich. Hierzu müsse in einer Änderung der Bebauungsplan um die ausnahmsweise zulässige Nutzung von „sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben“ erweitert werden. Schardt bezeichnete die Ermöglichung des Geschäftes als Bereicherung für das Dorf. Die Gemeinde wird die Änderung des Bebauungsplans einleiten. 50 Prozent der Kosten für die Änderung wird der Antragsteller tragen.

Radfahren im Ort soll sicherer werden

Der Radweg aus Richtung Neupotz endet am Ortseingang. Die Radfahrer auf dem gut frequentierten Radweg müssten auf die Fahrbahn der L549 fahren oder nutzen den Gehweg bis zur Einmündung zur Daimlerstraße. Insbesondere wegen des Busverkehrs, der in die Daimlerstraße abbiegt, stellt dies Gefahrenpotenzial dar. Es wurde deshalb vorgestellt, den Wirtschaftsweg am Ortsrand bis zum ersten Stichweg der Daimlerstraße zu befestigen. Eine Beschilderung soll die Nutzer auf die Wegführung hinweisen. Felix Bondarenko findet die Lösung für die Radfahrer Richtung Schule gut. Wer Richtung Ortsmitte möchte, sollte jedoch auch sicher geradeaus fahren können. Der Rat kam überein, dass Alternativen für den Radverkehr nach Norden, Richtung Kirche, geprüft werden sollen.

Platz vor Kapelle soll besser begehbar werden

Der Vorplatz der Friedhofskapelle soll neu gestaltet werden, wichtig ist dabei, dass er beispielsweise mit Rollatoren sicher begehbar ist. Das frühere Ratsmitglied Theo Geiger hat angeboten, die Platzgestaltung zu stiften. Der Stifter soll dabei seine Vorstellungen einbringen können, die letzte Entscheidung der Ausführung liegt jedoch beim Gemeinderat. Der Ausbau wird vom Stifter veranlasst, der sich damit die ausführenden Firmen aussuchen kann.

Am Wendehammer der Mozartstraße sind zwei der drei Bäume abgestorben, der dritte ist laut einem Baumgutachter auf Dauer nicht zu halten. Ursächlich seien zu klein angelegte Baumscheiben. Weil der Weg hinter dem Wendebereich keine wesentliche Nutzung hat, soll dort ein Pflanzbeet mit drei neuen Bäumen und eventuell einer Hecke angelegt werden.

Die Fraktion der Grünen stellte eine Anfrage zu den Kompensationsflächen in der Bauleitplanung, wünschen eine Übersicht über die Wegrandstreifen und deren Nutzung und eine Übersicht über landwirtschaftliche Nutzflächen. Schardt sagte zu, die Informationen von der Verwaltung zusammenstellen zu lassen und man vereinbarte, aufkommende Fragen in den Ausschüssen zu behandeln.