Auf der B35 bei Germersheim, Fahrtrichtung Rheinbrücke kontrollierte am Mittwoch die Polizei von 14.30 bis 19.40 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Von den 2772 gemessenen Fahrzeugen waren laut Polizeibericht 901 Fahrzeugführer zu schnell auf Achse. Das entspricht einer Beanstandungsquote von 32,5 Prozent. Somit hielt sich fast jeder dritte Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Zulässig sind an der Kontrollstelle 100 Stundenkilometer für PKW und 60 für LKW über 7,5 Tonnen. „Unrühmlicher Spitzenreiter“ war nach Polizeiangaben ein Autofahrer aus Germersheim, der mit seinem Mercedes die zulässige Geschwindigkeit um 82 Stundenkilometer überschritt. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 176 km/h, informierte die Polizei. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auf 415 weitere Fahrzeugführer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60 Euro zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Neben dem Mercedesfahrer erwartet noch weitere 23 Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. In 485 Fällen wird es laut Polizei zu einem Verwarngeld kommen.