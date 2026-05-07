Am Mittwochvormittag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth zu mehreren Verkehrskontrollen. Zwischen 7.30 und 8.45 Uhr wurde in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße kontrolliert. Die Bilanz: Zehn Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt widerrechtlich ihr Mobiltelefon, vier waren nicht angeschnallt und an zwei Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die behoben werden müssen. Auf der B427 bei Kandel erfolgte am Übergang zur L549 von 10.05 bis 11.25 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung. Von 150 gemessenen Fahrzeugen waren 26 zu schnell. Der Spitzenreiter war bei erlaubtem Tempo 50 mit 81 Stundenkilometern unterwegs. An zwei Fahrzeugen wurden zudem Mängel festgestellt. Zwischen 11.45 und 12.30 Uhr folgte eine weitere Geschwindigkeitsmessung in Rheinzabern in der Jockgrimer Straße. Hier waren drei Verkehrsteilnehmer zu schnell und ein Auto war falsch beladen.