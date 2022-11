Bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen in den vergangenen Tagen haben Gesetzeshüter ein Auge auf den Straßenverkehr geworfen. Was sie da zu sehen bekamen: Wiederholt stellten sie nicht nur Tempoverstöße fest, die geahndet wurden. So kontrollierten die Beamten am Sonntag von 16.30 Uhr bis gegen 18 Uhr den Verkehr in der Sondernheimer Straße in Germersheim. Vier Verkehrsteilnehmer waren laut Polizeibericht zu schnell unterwegs; der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 70 Stundenkilometern mit 90 „Sachen“ gemessen. Ein weiterer Autofahrer wurde kostenpflichtig verwarnt, weil er sich als Gurtmuffel erwies. Mit 55 Euro zur Kasse gebeten wurde ein Radfahrer, der während der Fahrt das Handy benutzte.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle an gleicher Stelle am Montag zwischen 16.30 und 17.20 Uhr ergaben sich in der Sondernheimer Straße sechs Verstöße. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 70 mit 88 Stundenkilometern. Zudem wurden ein Gurtverstoß geahndet und an drei Fahrzeugen Mängel festgestellt.

Weniger schnell wurde am Montagmittag in der Rülzheimer Straße in Bellheim gefahren, wo allerdings auch nur Tempo 30 erlaubt ist. Der Schnellste war nach Polizeiangaben mit 45 Stundenkilometern auf Achse. Mit 44 km/h erwischt wurde bereits am Montagvormittag ein Verkehrsteilnehmer in der Germersheimer Straße in Lingenfeld. Nicht ganz so schnell war ein weiterer Temposünder an dieser Stelle. Schon einmal in Lingenfeld überwachte die Polizei auch gleich noch das Durchfahrtverbot im Hirschgraben. Und stellte prompt fünf Verstöße fest.