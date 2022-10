Das Komödianten-Duo „Spitz & Stumpf“ ist auf Abschiedstournee: Es zeigt am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Festhalle Rheinzabern das Stück „Hurtig im Abgang“.

Im Weingut Stumpf herrscht das gewohnte Chaos. Friedel und Eugen haben wieder ein gemeinsames Ziel für ihre Anstrengungen, denn das Pfälzer Viertel ist bedroht. Und wenn schon die Welt nicht zu retten ist, dann doch wenigstens dieser kleine Ausdruck regionaler Eigenheit. Dafür legen die beiden so richtig los. Doch trotz Einigkeit: Jeder der beiden plant seine Zukunft solo, schafft es aber einfach nicht, das dem jeweils anderen zu sagen.

Wie konnte es soweit kommen? Friedels ausgefeiltes „Triple-R-Konzept“ ist gescheitert: „Rekatapultiere“ und „Revue bassiere losse“, um ein „Resümee“ zu ziehen, führte zu erheblichem „Ranzeblitze“. Eugen Stumpf ist nach 25 Jahren Dauer-Rettungsversuchen für das Weingut so erschöpft wie sein Weinvorrat.

Aber wie die Kappen an den Nagel hängen, wenn die Nägel durchgerostet sind? Einfach so aufhören? Das geht nicht. Das wäre unfair gegenüber dem „Schorle-Zirkel e. V.“ im Kampf zur Rettung des Pfälzer Viertels gegen den Wildwuchs der 0,2 Liter Gläser an den Ausschank-Tresen der Region. Solche wie Eicheen und Friedel, die braucht man doch noch!? Und so geben die beiden noch einmal alles.

Info



Karten : Sparkasse Südpfalz, VR-Bank Südpfalz und bei Elektro Thomas in Rheinzabern. Veranstalter: Förderverein SV Olympia. Infos: info@spitzundstumpf.de, 06321 33499, www.spitzundstumpf.de