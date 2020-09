Die Badische Landesbühne in Bruchsal tritt derzeit unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften die letzten Vorbereitungen für die kommende Spielzeit. Am Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr, soll sich im Großen Haus der Vorgang zur ersten Premiere heben. Gespielt wird in der Inszenierung von Intendant Carsten Ramm Henrik Ibsens „Ökokrimi“-Klassiker „Ein Volksfeind“. Bereits am 26. September folgt dann im Hexagon die Premiere von Nino Horatischwilis „Die zweite Frau“, eine bissige Abrechnung mit dem alten Europa und weiblichen Rollenbildern. Inszeniert hat Evelyn Nagel. Vorverkauf unter Tel. 07251-72723 oder www.reservix.de. Weitere Informationen zu Terminen und Spielplan unter www.dieblb.de.