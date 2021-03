Der Spielplatz in der Johanniterstraße soll „für unter Dreijährige“ attraktiver werden: Die Gemeinde Zeiskam will dort einen kleinen Bereich schaffen, in dem sich die Jüngsten austoben können. „Diese Altersgruppe war bisher noch nicht so gut abgedeckt. Es sind mehr Spielgeräte für ältere Kinder vorhanden“, begründet Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG). Eine Schnecke zum Klettern und Rutschen sowie ein Wipptier hat die Kommune Lechners Angaben zufolge bereits Ende Dezember bestellt. Nach erfolgten Erdmodellierungsarbeiten sollen die Spielgeräte im Mai aufgestellt werden. Die Kosten von etwa 4000 Euro werden hauptsächlich über Spenden abgedeckt.