Der Spielplatz im Südring verfügt wieder über eine Seilbahn, die in einer Gemeinschaftsaktion errichtet und nun zum Spielen freigegeben wurde.

Die Seilbahn hatte vor längerem an ihrem ursprünglichen Standort abgebaut werden müssen, weil sie nicht mehr verkehrssicher war. Zuerst war überlegt worden, einen Holzblock als „Startrampe“ für die Seilbahn zu bauen, dann entschied man sich aber, wieder Hügel zu modellieren, wie es auch bei der alten Version der Fall gewesen war. Die Baufirma Kupper (Rülzheim) übernahm den Großteil der Arbeiten und spendete einen Teil der Arbeitskosten. Außerdem plante sie die Bauaktionen mit den Eltern, an der sich vier Väter beteiligten. Die Firma Finger Beton (Kuhardt) spendierte die Schachtringe für die Fundamente. Auch der Bauhof der Gemeinde war an den Arbeiten beteiligt. Seine Mitarbeiter bauten die alte Rutsche ab, richteten das Holzgestell der Seilbahn, öffneten die den Spielplatz umgebende Zaunanlage für die Arbeiten und säten neuen Rasen als Fallschutz ein.