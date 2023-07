Seit einiger Zeit können viele Kinder nicht mehr auf ihren Spielplatz im Bürgerpark. Ein großer Zaun verhindert den Zutritt.

„Wir hoffen, dass wir Ende des Monats, wenn die Ferien beginnen, aber spätestens bis Anfang August den Spielplatz wieder öffnen können“, sagt Michael Grün, der Chef der beauftragten ausführenden Firma aus Schaidt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Allerdings gibt es immer wieder Lieferschwierigkeiten bei Spielgeräten.“

Im Rahmen der Spielleitplanung sollen Spielplätze oder Grünanlagen in der Stadt aufgewertet und modernisiert werden. Dafür wurden ihr Fördermittel aus dem Leader-Programm, einem europäischen Förderprogramm zur Entwicklung ländlicher Räume bewilligt. Mit einem der größten Spielplätze im Bürgerpark wird ein Anfang gemacht um Kleinkindern und auch größeren Kindern ein attraktives Angebot an Spring- und Bewegungsmöglichkeiten zu bieten.

Viele neue Spielgeräte

„Der Spielplatz wird praktisch in einen Naturspielplatz erweitert und modernisiert“, erzählt Grün und zeigt bei einem Rundgang, was bleibt und was alles neu dazukommt. Ergänzend zur beliebten Seilbahn, zum alten Kletterhaus oder dem Wasserspiel, die bestehen bleiben, ist für Kleinkinder eine neue Rutsche mit einem Holzpodest gebaut worden. Dazu gibt es Balancierstämme und -steine sowie Trittstämme, eine Kleinkinderschaukel und ein -spielhaus sowie einen Sandbereich im Rondell.

Für die größeren Kinder wird eine neue Schaukel angebracht, ein neues Baumhaus aufgestellt. Eine bunte Kletterpyramide, die sofort ins Auge fällt und ein Sprungtrampolin warten schon auf die ersten Kletterer beziehungsweise Springer. Für die erwachsenen Begleiter sind neue Sitzgelegenheiten, Holzliegen zum Entspannen und ein Holzpodest zum Liegen und Verweilen vorgesehen. Von einer Holztribüne aus größeren Akazienstämmen und Sandsteinblöcken kann man gut dem Treiben der Kinder zusehen.

„Das wird sicherlich ein Anziehungspunkt für Jung und Alt werden, der hoffentlich auch entsprechend gehegt und gepflegt und in einem entsprechend ordentlichen Zustand von allen verlassen wird“, sagt Grün.