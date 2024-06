Der Stadtrat Hagenbach hat in seiner letzten Sitzung vor den Neuwahlen entschieden, dass Überlegungen zur Einschränkung von ballspielenden Kindern auf dem Spielplatz Fleckensteinweg nicht weiterverfolgt werden. Noch in seiner Sitzung im April wollte der Rat Kosten für auffälligere Verbotsschilder und die Aufstellung von Holzstämmen als Klettergerüst ermittelt. Mit dem Klettergerüst sollte die Freifläche bebaut werden, die zum Fußballspielen einlädt. Eine Entscheidung wurde damals vertagt. Die Kehrtwende kam in der jüngsten Sitzung nach einem Plädoyer des Beigeordneten Tobias Zimmermann (CDU). „Ich sehe hier keine zwingende Notwendigkeit für irgendwelche Maßnahmen. Die vorhandenen Hinweisschilder genügen. Wir sollten eine Freifläche nicht zubauen und die Verwaltung nicht unnötig mit Arbeit für Kostenermittlungen belasten. Schon gar nicht wollen wir Kinder vom Spielplatz verbannen, auch wenn das Ballspiel zum Schutz kleinerer Kinder auf Spielplätzen bundesweit generell nicht erlaubt ist. Wir haben hier keine relevanten Probleme“, sagte Zimmermann. Die Räte folgten der Meinung und stimmten einstimmig zu, keine weiteren Schritte einzuleiten.