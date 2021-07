„Es hat klein angefangen, wie das bei solchen Dingen oft so ist“, erzählt der Weingartener Ortsbürgermeister Stefan Becker. Zunächst hätten sich einige Eltern über den trostlosen Zustand des Spielplatzes im Ort beklagt – ihre Kinder hätten nicht viel Spaß daran gehabt, dort zu spielen. Es kamen immer mehr Verbesserungsvorschläge zusammen – am vergangenen Montag stimmte der Rat schließlich einer umfangreichen Umgestaltung des Spielplatzes zu. Die Gemeinde wird unter anderem eine neue Kletterwand, ein Trampolin und ein Karussell anschaffen. Die Gesamtkosten von 75.000 Euro werden vom Land gefördert – und von einer Interessengemeinschaft von Eltern, die „Spielplatzwichtel“, die für das Vorhaben kräftig die Spendentrommel gerührt hat. An der klammen Gemeinde bleibt so letztlich wenig hängen. Einige der Arbeiten können auch in Eigenleistung ausgeführt werden. Für den Rest hat der Rat nun die Aufträge vergeben. Wie lange es dauert, bis der „neue“ Spielplatz die ersten Kinder empfangen kann, lässt sich nur schwer sagen. Becker verweist hier auf die unsicheren Zusagen bei den Materiallieferungen.