Die Resonanz auf den Bewegungsanhänger, den das Jugendamt im Kreis Germersheim für Babys und Kleinkinder angeschafft hat, übertrifft die Erwartungen. 17 Plätze im gesamten Kreisgebiet hat dieses Spielmobil für die Kleinsten seit dem Sommer angefahren. Schon beim ersten Einsatz im Wörther Bürgerpark waren um die 40 Besucher gekommen, berichtete Mirco Leingang, Netzwerk-Koordinator „Frühe Hilfen“ im Jugendhilfeausschuss. Zu den folgenden Terminen, die meist in Kooperation mit den örtlichen Familienbüros stattfanden, waren teilweise mehr als 100 Eltern mit Kindern erschienen. „Wir haben wahrscheinlich einen Nerv getroffen“, so Leingang.

In dem Bewegungsanhänger sind unter anderem Hüpfpferde, Balanciersets, Bälle, Wasser- und Sandspiele oder Bobby Cars und Sitzgelegenheiten verstaut. Der Baby-Bewegungsanhänger kann von Vereinen, Kitas, Krabbelgruppen und anderen sozialen Institutionen genutzt werden. Mittlerweile vernetzen sich Eltern, die das Angebot toll finden, in einer eigenen Whats-App-Gruppe, hieß es im Ausschuss. Der Landkreis Germersheim war der einzige in Rheinland-Pfalz, der für dieses Projekt von der Bundesstiftung Frühe Hilfen den Zuschlag bekommen hat.