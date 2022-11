Einen Multifunktionsplatz mit Möglichkeiten für verschiedene Sportarten gibt es zwar nicht – er würde den finanziellen und zeitlichen Rahmen des Starterprojektes im Rahmen der Spielleitplanung sprengen. Demnächst aufgestellt werden aber eine Slackline und ein Basketballkorb.

Als Standort hierfür ist die nördliche Hälfte des Spielplatzes an der Vogelgasse vorgesehen. Die beiden Sportgeräte sollen mit Bodenhülsen montiert werden, so dass sie bei Bedarf auch an anderer Stelle aufgebaut werden können. Für die beiden Geräte sind Kosten in Höhe von rund 3500 Euro vorgesehen, die zum Teil über die Spielleitplanung, zum anderen auch über das Projekt „Demokratie leben“ finanziert werden können. Montiert werden die Geräte durch den städtischen Bauhof. Auf diesen Vorschlag einigte sich der Ortsbeirat Schaidt in seiner jüngsten Sitzung.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich der Ortsbeirat Maximiliansau mit dem Thema beschäftigt und ebenfalls einem Kompromiss zwischen den Wünschen der Jugendlichen und den vorhandenen Möglichkeiten zugestimmt. Auch in Schaidt ging es darum, zeitnah erste Projekte umzusetzen, die zuvor im Rahmen mehrerer Jugendkonferenzen gewünscht worden waren. Die Auftaktveranstaltung in Schaidt hatte im vergangenen Juli stattgefunden.

Der Standorte Vogelgasse sei als Aktionsfläche gut erreichbar und aufgrund seiner Lage auch konfliktarm. Probleme wie etwa mit der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben wolle man schließlich vermeiden, war bei der Sitzung zu hören. Entscheidend bei der Spielleitplanung, die die Stadt Wörth 2021 begonnen hat, ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Deren Wünsche sollen erarbeitet, formuliert und danach auch umgesetzt werden. Ein Arbeitskreis begleitet das Projekt. Dessen Empfehlung folgte der Ortsbeirat jetzt mit einem einstimmigen Beschluss.