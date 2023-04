In Maximiliansau gibt es zu wenige Angebote für Jugendliche. Zu diesem Ergebnis kommt das Planungsbüro Stadtkinder aus Dortmund, das alle vier Wörther Ortsbezirke unter die Lupe nahm und jeweils eine Spielleitplanung erstellte. Ideen, wie die Situation verbessert werden kann, gibt es genügend.

„Maximiliansau hat Potenzial“, sagte David Knospe von den Stadtkindern, der im Ortsbeirat einige der zentralen Ergebnisse der Spielleitplanung vorstellte. Besonders hervor hob er die zahlreichen innerörtlichen und autofreien Erschließungswege, die es auch Kindern ermöglichten, sicher zu ihrem Ziel zu kommen. Wesentliches Element der Spielleitplanung ist die Beteiligung der „Betroffenen“. Neben einer Auftaktveranstaltung für Einwohner jeden Alters gab es einen Workshop für Jugendliche und einen Spaziergang mit den Schülern der Tullaschule.

„Die Grundschüler haben einen anderen Blick auf ihre Umgebung, und die sagen auch ganz ungeschönt, was sie stört und was ihnen fehlt“, berichtete Knospe. So wurden beispielsweise unzureichende oder ganz fehlende Querungshilfen an der Pfortzer Straße bemängelt. Auch wurde die unübersichtliche Verkehrssituationen rund um die Grundschule kritisiert. Ganz gut aufgestellt ist Wörth bei den Spielplätzen. Viel Lob gab es von den Kindern für den Spielplatz in der Straße Im Bögel, der sehr viele Klettermöglichkeiten bietet.

Starterprojekte schon auf den Weg gebracht

Die Spielleitplanung ist eine integrierte Planung mit langfristiger Ausrichtung und Wirkung. Sie sei ein Gutachten, stellte Knospe klar. Und könne als solches auch eingesetzt werden. Erste Starterprojekte wurden bereits auf den Weg gebracht. So hat der Ortsbeirat im Oktober beschlossen, dass in der Cany-Barville-Anlage drei Sportgeräte – eine Beinpresse, ein Cross-Trainer sowie eine Kraftstation – aufgestellt werden sollen.

Knospe griff nur einige wenige Aspekte aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog heraus, die er den Ratsmitglieder etwas ausführlicher schmackhaft machen wollte. So warb er beispielsweise für einen Dirtpark beim DFB-Kleinspielfeld an der Cany-Barville-Straße. Dort seien noch reichlich Flächenreserven für Sportaktivitäten vorhanden. „Ein Dirtpark steht bei den Jugendlichen ganz oben auf der Wunschliste“, sagte Knospe. Der Ort sei ideal für Sporteinrichtungen, weil es in diesem Bereich keine unmittelbare Wohnbebauung gebe.

Kirchenvorplatz soll attraktive Ortsmitte werden

Um Platz für die neue Mensa bei der Tullaschule zu schaffen, mussten die dortigen Hügel abgetragen werden. Diese würden von den Kindern vermisst, weil ihnen der Platz zum Toben fehle. Knospe schlug vor, auf der Tullawiese eine neue Sportmöglichkeit zu schaffen, etwa ein Basketballfeld.

Aufgewertet werden sollen auch der Platz vor der Bücherei und der Vorplatz bei der katholische Kirche. Vor der Bücherei sollen Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden, etwa Sitzgelegenheiten in Form von Büchern. Der Kirchenvorplatz soll zur attraktiven Ortsmitte ausgebaut werden, einem Ort der Begegnung mit diversen Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, schlagen die Planer vor.

Treff für Jugendliche unter der Rheinbrücke

Verschenkt ist aus Sicht der Experten die Fläche unter der Rheinbrücke. „Flächen unterhalb von Brücken stellen allgemein ein Potenzial für die Bereitstellung urbaner Bewegungs- und Aufenthaltsräume für Jugendliche dar“, so Knospe. Er schlug eine Pumptrack-Anlage, also einen Parcours für Radsportler, vor. Diese Anlage gibt es auch in einer mobilen Variante. Die Anlage sei so weniger aufwendig und kostenintensiv, so Knospe. Außerdem sei sie schnell abbaubar. Unter der Rheinbrücke sei so viel Platz, dass auch über ergänzenden Bewegungsangebote nachgedacht werden könne.

Im Ortsbeirat fanden die Vorschläge breite Zustimmung. Über Vieles haben man in der Vergangenheit bereits diskutiert. Man wolle in Zukunft auf das Gutachten zurückgreifen. Die Verwaltung soll mit der Umsetzung beauftragt werden.