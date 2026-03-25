Germersheim Spielend das THW kennenlernen

Der erste seiner Art: Ein THW-Lkw auf einem Spielplatz.
Der erste seiner Art: Ein THW-Lkw auf einem Spielplatz.

Das erste THW-Spielgerät, das aussieht wie ein Lkw des Technischen Hilfswerks, steht auf dem Spielplatz in der Königsberger Straße. Am Mittwochmittag wurde der THW-Laster seiner Bestimmung übergeben. Sogleich nutzten ihn Kinder, die sich an das Lenkrad stellten oder die Rutsche hinab rutschten. Die THW-Bundesvereinigung will die Jugend fördern und Nachwuchs gewinnen. So kam die Idee auf, dieses Spielgerät zu spenden. Rund 46.000 Euro kostete der THW-Spiel-Truck, größtenteils finanziert vom THW Bundesverband und Landesverband sowie der THW-Stiftung. Werner Vogt, Vizepräsident des THW-Landesverbandes, hegt im Beisein von Vertreten des Bundesverbandes und der Stadtspitze die Hoffnung, dass sich vielleicht einmal ein Kind, das auf dem Lkw spielte, später dem THW anschließen wird.

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