Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Es war die Zeit der großen Politik. Aber es gab auch noch uns, die Kinder von fünf, sechs sieben Jahren, um die sich kaum jemand kümmern konnte und die daher sehr schnell lernten, sich selbst zu organisieren.

Ein Psychologe wunderte sich einmal, dass nicht die ganze Generation traumatisiert ist. Die Kriegs- und andere Spiele, die wir in der göttlich-freien Natur unternehmen konnten, halfen mit Sicherheit sehr viel dabei, das Grauen der letzten Kriegsmonate rasch zu vergessen.

„Stromer“ sind keine Elektriker und das Wort hat einen üblen Beigeschmack: Tagedieb, Taugenichts, der allerlei anstellt. Aber wenn man einmal das Negative beiseite lässt und auf die Grundbedeutung des Wortes zurückgeht, dann waren wir es: süße kleine Stromer. Schon mit drei, vier Jahren gehörte das Dorf uns, obwohl noch Krieg war. Gestört wurde das nur von den Jabos, diesen Luftratten, die auf alles schossen, was sich bewegte. Aber als der Krieg vorbei war, gab es kein Halten mehr. Gerade uns gegenüber wohnte ein Schmied, der Peter, dem wir zuschauten, wie er das Feuer in der Esse anfachte, Eisen rotglühend werden ließ und mit dem Hammer in Form schlug, dass die Funken sprühten.

Äffchen bei der Schmiede

Pferden brannte er neue Eisen auf die Hufe und machte viele andere Arbeiten mit dem harten Material. Spaß hatten wir auch an dem Rhesusäffchen, das wochenlang auf seinem Torpfosten saß. Ich glaube, es gehörte gleich nach dem Krieg einem der ausländischen Soldaten. Die Schmiede war nicht unser einziges Ziel. Handwerkern sahen wir bei der Arbeit zu und machten Besorgungen für unsere Eltern. Noch lieber aber zogen wir hinunter zum Bach und wateten stundenlang im Wasser herum, suchten Glücksklee auf der angrenzenden Wiese, spiegelten Butterblumen an der Kinnspitze oder trafen schwierige Entscheidungen mit Hilfe des Gänseblümchenorakels: Er liebt mich, er liebt mich nicht.