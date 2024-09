Die Traktoren- und Landmaschinenfreunde des Motorsportclubs (MSC) veranstalten am Sonntag, 8. September, ihr erstes historisches Grumbeerfescht (Kartoffelfest) in der Hohl. Von der Grumbeerernte mit historischen Geräten bis zum Verzehr dreht sich dabei alles rund um die Grumbeere. Praktische Vorführungen finden in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr statt. Die Kinder dürfen die Kartoffeln nach dem Ernteeinsatz mit historischen Geräten selbst in Kartoffelsäcken auflesen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Angeboten werden Quellgrumbeere mit Leber- und Griebenwurst oder weißem Käse, dazu alkoholfreie Getränke. Als besonderes Highlight bieten die Rülzheimer Pfadfinder Stockbrotbacken an, zudem gibt es Spiele für Jung und Alt rund um die Grumbeere. Um ein Verkehrschaos auf der Hohl zu vermeiden, werden die Besucher der Veranstaltung gebeten, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Der Weg zum Grumbeeracker ist ausgeschildert und gut zu erreichen.