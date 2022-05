Zeiskam. Der TB Jahn hat Grund zu feiern – „125+1 erfolgreiche Jahre“. Gefeiert wird an drei Tagen an verschiedenen Orten.

Am Freitag, 8. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, beginnt die Jubiläumsfeier mit einer Zeitreise durch 125 Jahre Vereinsgeschichte. Einlass in die Reithalle des Reit- und Fahrvereins ist ab 17 Uhr. Während der Veranstaltung werden die Gäste mit Essen und Cocktails versorgt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 23. Juni über E-Mailtb-jahn.zeiskam@gmail.com. Ab 20 Uhr gibt es Tanzmusik.

Samstags findet auf dem Sportgelände des TB Jahn der Tag der Fußballspiele statt. Anpfiff für das Spiel der „Kult 11“ ist um 11 Uhr. Weitere Mannschaftsspiele folgen. Am Abend legt DJ Uwe Dienes in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins auf. Einlass zur „JUBI Disco Night“ ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. Anmeldung wie zuvor.

Am Sonntag lädt der TB Jahn zum Sport- und Spielfest auf das Sportgelände ein. Dort beginnt der Tag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr folgt der Frühschoppen. Ab 12 Uhr finden auf drei Plätzen verschiedene Angebote statt. In der Spielecke gibt es unter anderem eine Hüpfburg und Entenangeln. Zudem können Eltern mit ihren Kindern an Sport- und Freizeitwettkämpfen wie Tauziehen oder Kastenrennen teilnehmen. An allen Tagen ist für Essen und Trinken gesorgt.