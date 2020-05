Das Pfarrer-Johann-Schiller-Haus der Diakonissen Speyer und die Louise-Scheppler-Kindertagesstätte haben in Wörth mit der „Tagesoase“ ein Begegnungsprojekt für Kinder und demente ältere Menschen geschaffen. Dieser besondere Einsatz wurde nun von der BASF beim Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ ausgezeichnet und mit 8000 Euro gefördert.

„Wir möchten gemeinsame Zeit von Jung und Alt, in unserem Fall Kita-Kinder und demente Seniorinnen und Senioren, schaffen“, fasst Corina Raab, Projektleiterin des Pfarrer-Johann-Schiller-Hauses, die Kernidee der „Tagesoase“ zusammen. Bereits seit einem Jahr würden die Bewohner ihrer Einrichtung sowie die drei bis fünf Jahre alten Kinder einmal wöchentlich zum Beispiel gemeinsam singen, backen und musizieren.

Kontakt halten auf kreativem Weg

In Coronazeiten sind laut Raab keine persönlichen Kontakte möglich. Doch diese würden auf kreativem Weg gehalten. So hätten die Kinder zu Ostern für alle Bewohner Osternester gebastelt. Derzeit malten die Kinder, die in der Notbetreuung der Kita sind, Bilder für die Türen und Fenster der Senioren. So erführen diese Trost und Mut in der Ausnahmesituation.

Wenn sich Jung und Alt wieder sicher begegnen könnten, würden erneut beide Seiten vom Projekt profitieren: „Bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern werden durch die Treffen Erinnerungen wach, und sie fühlen sich wertgeschätzt. Gleichzeitig können wir Berührungsängste der Kinder zu alten und dementen Menschen abbauen oder minimieren“, so Raab. Sie plant mit Kita-Leiterin Kerstin Franz die weitere Zusammenarbeit im Begegnungsprojekt.

Fördergeld für musikalische Früherziehung

Mit dem Fördergeld soll, so Raab, eine Fachkraft für musikalische Früherziehung finanziert werden. So sollen das Rhythmusgefühl der Kinder sowie deren Handhabung von Instrumenten geschult werden, um mit den Senioren musizieren zu können. Bisher haben beide Einrichtungen Betreuer bereitgestellt, die sich bei den Treffen um die Teilnehmer kümmern.

Da die meisten Kinder der Kita mit ihren Familien zugezogen sind und keine Großeltern in der Nähe haben, ermöglicht ihnen das Projekt den regelmäßigen Kontakt zu älteren Menschen. Den Bewohnern des Pfarrer-Johann-Schiller-Hauses bietet der wöchentliche Besuch auch ein Stück Normalität und Stabilität im Alltag.

Projekt soll Teilhabe verbessern

Mit „Gemeinsam Neues schaffen“ fördert die BASF jedes Jahr Kooperationen von mindestens zwei unterschiedlichen gemeinnützigen Organisationen. So sollen die Teilhabe und Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen verbessert oder der Forscher- und Entdeckergeist gestärkt werden.