Der Spiegelbachpark steht aufgrund von Beschwerden von Anwohnern beziehungsweise der Bevölkerung bereits seit Monaten im Fokus, teilte die Bellheimer Verwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Polizei kontrolliere ebenfalls immer wieder, „zuletzt am vergangenen Montag“. Hierbei wurden laut Verwaltung jedoch keine auffälligen Personen angetroffen. Bei entsprechenden Anrufen aus der Bevölkerung werde die Stelle umgehend angefahren. Bei gemeinsamen Diensten der Vollzugsbeamten der Verbandsgemeinden Bellheim und Rülzheim, die sich im Wesentlichen auf die Sommermonate beschränkten, werde der Spiegelbachpark stets durchlaufen. „Die Kontrollen sollen im vorgenannten Rahmen auch zukünftig erfolgen und bei Bedarf verstärkt werden“, schreibt die Bellheimer Verwaltung.

Hintergrund dieser Aktivitäten ist nicht zuletzt ein Vorfall am Ende des Nikolausmarktes in Bellheim am ersten Dezember-Wochenende vergangenen Jahres. Damals wurde ein junger Mann von einer Gruppe alkoholisierter prügelnder Jugendlicher verletzt. Ein beträchtliches Polizeiaufgebot war erforderlich, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. In der Folge gab es eine Besprechung unter anderem zwischen Verwaltung und Polizei, um zu klären, wie mit der Gruppe junger Leute verfahren werden soll, die sich laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner regelmäßig im Spiegelbachpark trifft und schon wiederholt negativ aufgefallen ist.