Eine gute Nachricht für alle Fans von Liegerädern oder anderen Radkonstruktionen. Die internationale Spezialradmesse findet Ende April wieder statt – allerdings nicht mehr in der Festungsstadt.

Nach drei Jahren Pause findet am 29. und 30. April die Internationale Spezialradmesse „Spezi“ in Lauchringen statt. Zur zweitägigen Messe gehören neben den Angeboten von Fahrrad- und Zubehörherstellern ein Samstag-Abendprogramm direkt auf dem Gelände, zahlreiche Vorträge sowie das beliebte „Erfinderlabor“, wo sich Hobby-Ingenieurinnen mit Profis treffen.

Zwei Teststrecken

Am neuen Standort, einem ehemaligen Textilfabrikationsgelände, will die Wolf & Wolf GmbH mit Sitz am neuen Standort Besuchern wie Ausstellern eine Messe der kurzen Wege und offenen Begegnungen anbieten. Alle Aussteller teilen sich eine Halle mit 5500 Quadratmetern Fläche. Direkt angeschlossen ist eine 700 Meter lange Teststrecke, direkt auf dem Gelände. Eine zweite, 1500 Meter lange Strecke außerhalb steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Messe wurde 1996 von Haasies Radschlag in Germersheim ins Leben gerufen. Nach coronabedingen Pausen übergab der Gründer Hardy Siebecke die „Spezi“, die in Germersheim zuletzt etwa 10.000 Besucher anzog, vergangenes Jahr der Wolf & Wolf GmbH aus Lauchringen an der schweizer Grenze. In der Pfalz wollte die Messe Siebecke zufolge niemand übernehmen.

Info

Internationale Spezialradmesse „Spezi“, 29. und 20. April in Lauchringen. Vorverkauf der Online-Tickets unter www.spezialradmesse.de