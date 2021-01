Baumfällarbeiten im Wald nördlich des Badeparks Wörth führen ab Montag, 25. Januar, für zirka sechs Wochen zu Einschränkungen bei der Nutzung der Waldwege. Gefällt werden vor allem durch die Trockenheit der vergangenen Sommer absterbende Buchen und Kiefern. Gerade bei den Buchen kommt es regelmäßig zu Abbrüchen starker Äste in den Kronen. Dadurch werden Waldbesucher gefährdet. Die Bereiche, in denen gearbeitet wird, müssen aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden. Das Forstamt bittet darum, die Absperrungen zu beachten, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Verschmutzungen und Wegeschäden werden nach der Holzabfuhr so schnell wie möglich wieder beseitigt, versichert das Forstamt.