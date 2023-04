Am Gründonnerstag um 16.22 Uhr kam es auf der K15 in Höhe der Abzweigung zum Naturfreundehaus zu einem Unfall. Laut Polizeimeldung waren zwei Fahrzeuge involviert. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim war in Richtung Schaidt unterwegs, ein 74-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr auf dem Wirtschaftsweg vom Naturfreundehaus kommend und bog nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Opel wurde in den Grünstreifen geschleudert. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Beifahrer, ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Germersheim, verletzte sich durch die Kollision schwerer und musste vor Ort medizinisch erstversorgt werden. Ein Notarzt wurde mittels Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Anschließend wurde der verletzte Beifahrer vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Straße musste zum Zweck der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, wie es in der Meldung abschließend heißt.