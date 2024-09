Die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft teilt mit, dass sich aufgrund einer Sperrung am 20. September Einschränkungen im Busverkehr der Linie 599 (Linie 599: Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Germersheim) ergeben. Diese bestehen wahrscheinlich in der Zeit von 8.30 bis voraussichtlich 12 Uhr. Die Haltestellen Freisbach Domherrenplatz und Freisbach Sportplatz können umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, in dieser Zeit auf die Linie 507 auszuweichen.