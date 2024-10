Da die Brücke über die B272 zwischen Westheim und Weingarten komplett gesperrt wird – also auch für Radfahrer und Fußgänger – weist der Landesbetrieb Mobilität in Speyer eine Umleitung über Lustadt nach Westheim (K4 und K3) aus. Erhardt Vortanz vom ADFC Kreisverband weist für Radfahrer und Fußgänger auf eine alternative Route hin. In Richtung Lustadt von Weingarten kommend zweigt nach der Brücke über die B272 an der K4 nach links ein Wirtschaftsweg ab. Diesem folgend gelangt man in südlicher Richtung an die K3 und kann so parallel zu der Kreisstraße sicher auf einem Wirtschaftsweg nach Westheim fahren, ohne die Straße benutzen zu müssen. Weitere Informationen zu Sperrungen und Umleitungen gibt es auf dem Mobilitätsatlas des Landes unter https://verkehr.rlp.de.