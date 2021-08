Seit Montag ist die Einmündung zur Richthofenstraße, von der Glacisstraße kommend, gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten in dem Bereich. Bei den Tiefbauarbeiten werden die Mehrfamilienhäuser in Karls Quartier, die derzeit mit einem Vollwärmeschutz versehen werden, an das Wassernetz der Stadtwerke angeschlossen. Das Ordnungsamt der Stadt teilt mit, dass die Sperrung auf Höhe der Hausnummer 8 voraussichtlich zwei Wochen andauern wird.