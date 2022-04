Von den Bauarbeiten in der Straße An der Hochschule und der Kurzen Gasse ist nun auch die Fischerstraße betroffen. Vom 25. April bis voraussichtlich 20. Mai muss die Fischerstraße auf Höhe der Einmündung Kurze Gasse wegen Kanalarbeiten für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Die Stadtwerke Germersheim, Abwasserbeseitigung, erneuern in diesem Bereich den Anschluss an den Hauptkanal für den neuen Kanal aus der Kurzen Gasse. Beidseitig ist die Einfahrt in die Fischerstraße beschränkt und nur für Anlieger und Anwohner frei. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer, die entsprechende Beschilderung zu beachten. Die Rettungswege müssen in dieser Zeit zwingend frei bleiben. Entsprechende Parkverbote werden angeordnet. Die Zufahrt zur Altstadt, vor allen Dingen zur Post, ist weiterhin über die Lilien-, Gerichts- und Bergstraße möglich.