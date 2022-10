Die Erneuerung und Optimierung der Hauptwasserleitung in der Bahnhofs- und Zeughausstraße durch die Stadtwerke Germersheim steht vor dem Abschluss. Ab kommender Woche müssen zum Ende der Bauarbeiten mehrere wichtige Straßen mit Leitungen gequert werden. Diese dienen der Anbindung der Verteilungsnetze in den anliegenden Straßen. Begonnen wird ab Montag, 17. Oktober, mit der Querung des Ludwigsrings an der Einmündung zur Bahnhofstraße. Es folgen die Querungen der Bahnhofstraße auf Höhe der Schliemannstraße und auf Höhe der Humboldtstraße. Entsprechende Straßensperrungen in diesen Bereichern sind leider unvermeidlich, notwendige Umleitungen werden eingerichtet. Die Stadtwerke Germersheim bitten um Verständnis für die Arbeiten, die sehr wichtig für die Trinkwasserversorgung der Stadt sind.