Die historische Verbindung zwischen Wörth und Lauterbourg wird fit gemacht: vier Wochen Bauzeit und Sperrung, Ersatzbusse und Arbeiten bis in die Nacht.

Ab Ostern wird die Bahnlinie Wörth-Lauterbourg für vier Wochen voll gesperrt. Der Grund: Bereits langfristig geplante und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten, so ein Sprecher der Bahn. Das Unternehmen investiert dafür rund 8 Millionen Euro. Die wichtigsten Arbeiten sind die Erneuerung von etwa 4,2 Kilometer Gleis, die Erneuerung von sechs Bahnübergängen und die Erneuerung der Ausweichanschlussstelle in Hagenbach.

Dabei wird schweres Gerät eingesetzt, das entsprechenden Lärm verursacht: unter anderem gleisgebundene Baumaschinen, Gleisstopfmaschinen, Zweiwegebagger sowie diverse Kleingeräte und Baustellenfahrzeuge. „Um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten und gleichzeitig geringe Auswirkungen auf den Bahnbetrieb zu verursachen, ist es unvermeidbar auch nachts und am Wochenende zu arbeiten“, wirbt der Bahnsprecher um Verständnis: „Die DB InfraGO AG bittet für entstehenden Baulärm um Entschuldigung.“

Bedeutungsverlust

Die Strecke Wörth-Lauterbourg wurde als Teil der Verbindung nach Strasbourg am 15. Mai 1876 eröffnet. Von 1906 bis 1914 war sie sogar Teil des europäischen Fernverkehrsnetzes. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte das Elsass zu Frankreich, der Fernverkehr kam auf der Strecke zum Erliegen. Die Strecke verlor immer weiter an Bedeutung, 1984 wurde der Personenverkehr zwischen Wörth und Berg eingestellt. Im Jahr 2002 wurde der Personenverkehr zwischen Wörth und Lauterbourg reaktiviert, seit 2005 fahren die Züge regelmäßig.

Ein besonderes Augenmerk lag immer auf dem weiterführenden Verkehr Richtung Strasbourg, das vor allem als Ausflugsziel für die Südpfälzer interessant ist. Seit 2005 gibt es tägliche Verbindungen von Neustadt in die elsässische Metropole – über Karlsruhe. Ein regelmäßiger Verkehr von Wörth über Lauterbourg nach Strasbourg wird allerdings nur am Wochenende von Mai bis Oktober angeboten.

Castor-Transporte

Bis ein täglicher Verkehr möglich ist, wird es wohl noch eine Zeit lang dauern. Derzeit wird daran gearbeitet, einen neues Zugmodell einzuführen, das technisch auf den Gleisnetzen von Frankreich und Deutschland zuhause ist. Bedeutung besitzt die Strecke bis heute im Güterverkehr. Bekanntheit erlangte sie vor allem im Zusammenhang mit den Castor-Transporten von La Hague in Atommüll-Endlager von Philippsburg bis Gorleben. In jüngster Zeit wurde sie als Ausweichstrecke für den Güterverkehr während einer Sperrung der badischen Rheintal-Strecke genutzt. Dem Wunsch der Schweiz, die Strecke Wörth-Lauterbourg-Strasbourg für eine regelmäßige Nutzung im Güterverkehr auszubauen, wurde eine Absage erteilt.

Termin

Die Sperrung der Strecke Wörth-Lauterbourg ist von Sonntag, 5. April, bis Samstag, 2. Mai 2026 geplant. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse für die RB 52, sie ersetzen 1:1 die Laufwege der Züge, so ein Bahnsprecher.