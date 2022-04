Ein 48-jähriger Sperrmüllsammler entwendete am Montag in Ettlingen-Spessart mehrere Schubladenelemente einer gerade angelieferten neuen Küche. In der Mittagszeit fielen dem eifrigen Sammler die auf ihn herrenlos wirkenden, jedoch offensichtlich neuen Küchenschubladen am Straßenrand in der Windwiesenstraße auf. Er entfernte kurzerhand wohl deren Front, lud sie in sein Fahrzeug ein und fuhr davon. Küchenmonteure bauten die Elemente eigentlich für eine neue Küche eines Kunden im Haus zusammen. Sie wunderten sich, als sie nur noch die Frontelemente ihrer geleisteten Arbeit auf der Straße sahen. Glück im Unglück: Der eifrige Sammler kehrte noch während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei an den Ort des Geschehens zurück. Die Ausbeute konnte in seinem Fahrzeug aufgefunden werden. In der Folge wurden seine Personalien festgestellt und eine Sicherheitsleistung von ihm erhoben.