In einem Bienenstock in Lustadt ist die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Erstmals seit 2014 sei dies nun im Kreis Germersheim geschehen, teilte die Kreisverwaltung mit. Wir sprachen mit einer Fachfrau über die Folgen der anzeigepflichtigen Bienenseuche.

Hallo Honigbiene, worum handelt es sich bei der Amerikanischen Faulbrut?

Bei der Faulbrut, auch Bienenpest genannt, handelt es sich um eine bakterielle Erkrankung meiner Brut. Im Krankheitsverlauf löst sich die gesamte Körperstruktur der Larven auf. Übrig bleibt nur eine zähe, braune, schleimige Substanz, die zu einem dunklen Schorf eintrocknen kann. Der Erreger, der in den betroffenen Bienenstöcken große Schäden anrichtet und zum Absterben ganzer Bienenvölker führen kann, befällt nur Bienenlarven, gefährdet aber sonst keine anderen Lebewesen. Auch der Verzehr unseres Honigs stellt für den Menschen keine Gefahr dar.

Wie befällt der Erreger die Bienenvölker?

Sporen des Bakteriums Paenibacillus larvae gelangen mit damit belastetem Honig, der uns als Futter verabreicht wird, oder Waben in gesunde Bienenvölker.

Was wird gegen die Krankheit unternommen?

Aufgrund der schnellen Ausbreitung dieser Seuche ist die strikte Bekämpfung gesetzlich vorgeschrieben. In Lustadt hat die Kreisverwaltung um den betroffenen Bienenstock an der Lachenmühle ein Sperrgebiet eingerichtet.

Was hat das zur Folge?

Alle Besitzer von Bienenvölkern im Sperrgebiet müssen deren Anzahl und Standorte unverzüglich der Kreisverwaltung Germersheim melden. Außerdem sind alle Bienenvölker und Bienenstände darin nach Anweisung der Kreisverwaltung unverzüglich auf die bösartige Faulbrut amtstierärztlich untersuchen zu lassen. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, also ein Befall vorliegen, dann muss diese Untersuchung frühestens zwei, spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des verseuchten Bienenstandes wiederholt werden. Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort auch nicht entfernt werden. Gleichermaßen dürfen Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften nicht aus den Bienenständen entfernt werden. Artgenossen von außerhalb dürfen auch nicht ins Sperrgebiet gebracht werden.

Was passiert, wenn jemand gegen die Vorschriften verstößt?

Zuwiderhandlungen können gemäß Bienenseuchen-Verordnung und Tiergesundheitsgesetz mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

Wie lange gelten die Schutzmaßnahmen?

Sie werden erst aufgehoben, wenn das Erlöschen der Seuche amtlich festgestellt wurde.

Und warum macht der Mensch so ein großes Aufheben um euch kleine Bienen?

Wir Bienen tragen in erheblichem Maße zur Erhaltung von Wild- und Kulturpflanzen und deren Erträgen bei, also eurer Nahrung. Deshalb messt ihr Menschen uns eine beträchtliche ökologische Bedeutung bei. Schließlich zählen Bienen weltweit zu den wichtigsten Bestäubern von Pflanzen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat einmal errechnet, dass der Gegenwert unserer jährlichen Bestäubungsleistung weltweit bei rund 265 Milliarden Dollar liegt; das sind umgerechnet 246010100000 Euro. Damit haben wir auch eine nicht unerhebliche ökonomische Bedeutung. Die wird auch dadurch deutlich, dass in Deutschland zum Beispiel derzeit über 80.000 Imker etwa eine Million Bienenvölker halten, die pro Jahr zirka 25.000 Tonnen Honig produzieren. Das entspricht etwa 20 Prozent des Bedarfs hierzulande.